Прокурор просив змінити запобіжний захід з тримання під вартою на заставу в розмірі 1,877 млрд гривень.

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському із тримання під вартою на заставу у розмірі 1 877 360 000 грн. Про це стало відомо з трансляції суду.

"У зв'язку із тим, що граничний термін тримання під вартою в межах досудового розслідування в межах кримінального провадження спливає 2 вересня 2024 року, вважаємо, що необхідно змінити цей запобіжний захід. Вважаємо, що ті ризики, які були встановлені за попередніми ухвалами слідчими суддями продовжують існувати. Зокрема, необхідно звернути увагу на ризик переховування від органу досудового розслідування та суду", – заявив під час засідання прокурор.

Сторона захисту натомість заявила, що обвинувачення не надало жодного документа, який підтверджував би, що Коломойський давав комусь відповідні вказівки чи координував якісь дії. Також адвокати звернули увагу на розмір застави, яку сторона обвинувачення просить внести за Ігоря Коломойського.

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"Цей рівень застави в розумінні чинного законодавства є непомірний. Це неодноразово підтверджувалося фактами, які є незаперечними. Є відповідне рішення, де Ігор Валерійович виступає відповідачем. Там чітко визначено обмеження в частині його особистих витрат. Враховуючи, що він обмежений сумою 20 000 фунтів стерлінгів на тиждень – відповідно він не може заплатити більшу суму застави", – пояснили адвокати.

Також сторона захисту пояснила, що протягом року Ігор Коломойський перебував під вартою і не вносив заставу. Це, за словами адвокатів, свідчить про те, що сума застави є непомірною для українського бізнесмена. І він не зможе її внести й цього разу. На запитання судді, який рівень застави Ігор Коломойський вважає доцільним, бізнесмен відповів, що не бачить доцільності внесення застави взагалі.

Вислухавши аргументи сторони обвинувачення та захисту, суддя ухвалив рішення задовольнити клопотання прокурора.

Справа Коломойського: що треба знати

У вересні минулого року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського у рамках розслідування, яке стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є український бізнесмен. Згодом Служба безпеки вручила Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Під час засідання 2 вересня 2023 року, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

Згодом суд першої інстанції збільшив розмір застави для Коломойського до 3,9 млрд грн. В апеляційному суді оскаржити це рішення захисникам не вдалося – суд залишив бізнесмену заставу на такому рівні.

Під час наступних судових засідань, попри стан здоров'я Ігоря Коломойського, йому продовжували запобіжний захід у вигляді тримання пів вартою. Однак, сума застави зменшилася і наразі вона становить 1 млрд 968 млн 200 тис гривень.

Крайнє судове засідання у справі Коломойського відбулося 18 липня. Тоді суд продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському термін тримання під вартою до 2 вересня 2024 року, а також визначив розмір застави у 650 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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