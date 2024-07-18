Суддя не змінила розмір застави за бізнесмена.

Суд продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському термін тримання під вартою до 2 вересня 2024 року.

Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 18 липня, суддею Шевченківського районного суду Києва Оленою Чайкою. "У задоволенні клопотання відносно Коломойського Ігоря Валерійовича запобіжного заходу у вигляді особистої поруки відмовити. Клопотання старшого детектива... про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Продовження строку тримання під вартою підозрюваного Коломойського визначити терміном на 47 днів, тобто до 2 вересня 2024 р. Визначити Коломойському розмір застави у розмірі 650 тис. розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб...", - йдеться у результативній частині рішення, зачитаного суддею.

В разі внесення застави на Коломойського покладено ряд зобов'язань. Зокрема, прибувати за викликом до суду у цьому кримінальному провадженні; не виїжджати за межі населеного пункту місця проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти детективів про зміну місця проживання та засобів зв'язку; утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків у даній справі; здати на зберігання відповідним органам державної влади свої паспорти та інші документи для виїзду за кордон.

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"Визначити строк дії покладених на підозрюваного обов'язків терміном на 2 місяці з моменту внесення визначеної застави", - йдеться в рішенні.

На суді виступали представники групи поручителів, серед яких, зокрема, були й відомі телеведучі Алла Мазур та Наталія Мосейчук.

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Як повідомляв УНІАН, у червні Печерський районний суд міста Києва відмовив змінити запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському з тримання під вартою на особисте зобовʼязання.

Як відомо, у травні ц.р. Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екскерівника столичної філії "ПриватБанку" Сергія Волкова на три місяці - до 2 вересня 2024 року.

У справі "ПриватБанку" Коломойський має перебувати під вартою до 22 липня. Відповідне рішення ухвалив 24 травня Шевченківський районний суд міста Києва, яким задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою Коломойського до 22 липня з альтернативною застави у сумі 1 млрд 968 млн 200 тис. гривень.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Тоді ж було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Кілька разів вже відбувалось продовження строку тримання, а також переглядався розмір застави.

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