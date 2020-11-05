Звільнення службовця Нацгвардії Віталія Марківа, помилково засудженого в Італії, стало результатом трирічної битви за українця глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це йдеться в статті «Врятувати нацгвардійця Марківа! 3 роки боротьби за свободу українського солдата, незаконно засудженого в Італії», опублікованій інформаційним агентством «УНН».

«Вердикт «винен», раніше винесений італійським судом і що загрожував українському солдату ув’язненням у 24 року, вдалося скасувати завдяки зусиллям органів Міністерства внутрішніх справ і позиції його керівника. У хід справи Марківа особисто втрутився важкоатлет українського політикуму і силового сектора України - Арсен Аваков. Він добре знайомий з матеріалами справи, він особисто займався питаннями захисту нацгвардійця, особисто спілкувався з адвокатами. Аваков зайняв позицію «Україна свого солдата не залишить» і взяв справу в свої руки», - йдеться в публікації.

Автор підкреслює, що розслідування загибелі Андрія Рокелле і його російського перекладача Андрія Миронова за вказівкою Міністра було забрано у СБУ і проведено силами МВС.

«Розслідування проходило під проводом Авакова. Роботу вела Нацгвардія і поліція. Десятки допитів, експертиз. Ось, наприклад, кілька фактів ... Свідчення товаришів по службі Марківа з Нацгвардії допомогли встановити позицію, на якій той ніс службу: 1760 метрів від точки, де загинули журналісти, яр «за межами візуального спостереження». Для прицільного вогню дана позиція просто недосяжна! Далі слідство береться за відеозапис Роккеллі в яру - ця зйомка зафіксувала події останніх хвилин перед смертю журналіста. Її фонологічна експертиза показала: обстріл по журналістах відбувався з відстані 200-300 метрів. А саме на такій дистанції знаходився завод «Зевс» - на той момент він був під контролем сепаратистів ... МВС отримало свідчення невинуватості Марківа і направило всі матеріали в Італію», - наголошується в статті.

Глава МВС також особисто був присутній на засіданні Апеляційного суду Мілана, де відстояв співвітчизника і повернув його додому.

«Через день засідання суду і 3 з половиною роки ув'язнення нацгвардійця суд визнає його невинним. Вже на наступний день Марків разом з українською делегацією повертається на Батьківщину, і, як нам стало відомо, витрати за переліт також покрив особисто Арсен Аваков. Так Україна продемонструвала міжнародному співтовариству готовність захищати своїх солдатів і свою честь на будь-якій території. А глава МВС - проукраїнську позицію і готовність відстоювати інтереси України! Адже за великим рахунком свободу Марківа відстояв саме Аваков», - підкреслюється в публікації.

Також вказується, що своїми професійними діями і принциповою позицією Міністр фактично зміцнив міжнародний імідж України: «Адже мова йде про захист прав і свобод тих, хто відправився захищати країну від агресора, мова про захист своїх громадян. Мова про репутацію держави на світовій арені! Перший раз європейське правосуддя визнає українських військових - вбивцями журналістів, та ще й в «невизнаній» війні, за якою стежить погляд усього світу ... Для Арсена Авакова - це більше, аніж просто справа солдата. Він зробив все, щоб захистити імідж нашої країни на міжнародній арені: «Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України», - пізніше прокоментує глава МВС», - підсумував автор.

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Автор: УНІАН