Відвід буде розглянуто завтра близько 9:00 іншим суддею Шевченківського суду.

Адвокати колишнього народного депутата, екс-президента корпорації «Укрбуд» Максима Микитася заявили відвід судді Анні Абасовій через те, що вважають її упередженою до свого клієнта.

Як передає кореспондент УНІАН, відвід буде розглянуто завтра іншим суддею Шевченківського райсуду Києва, який обирає запобіжний захід Микитасю у справі про викрадення людини та вимагання.

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В обґрунтуванні свого клопотання про відвід адвокати зазначили, що суддя допустилася декількох помилок, зокрема: не зважила на те, що підозра була вручена Микитасю з порушенням процедури; суддя не погодилася надати адвокатам достатньо часу на вивчення клопотання про обрання Микитасю запобіжного заходу; крім того, адвокати впевнені, що авторозподіл справ, за яким справа Микитася потрапила до судді Абасової, також викликає в адвокатів сумнів у юридичній чистоті.

Після цього суддя Абасова заявила, що клопотання про її відвід буде розглянуто іншим суддею завтра орієнтовно о 9:00.

Справа Микитася: що відомо

29 грудня у Нацполіції заявили, що Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення людини та вимаганні.

За даними слідства, 8 грудня у Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину.

Виконавці обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силоміць заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тис. доларів. Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника. Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою – замовнику. Наступного дня затримали й двох співорганізаторів.

Також екс-депутат є підозрюваним у справі щодо оборудки з квартирами Нацгвардії.

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Автор: Дмитро Хилюк