Заяви скандального забудовника Микитася, що його угода зі слідством НАБУ, про яку багато писали ЗМІ і яка згадувалась на засіданні ВАКС є лише “чутками та брехливими версіями” свідчить про те, що такий інструмент, як угода зі слідством, в Україні скомпрометований. Повідомляють Українські новини.

Про це пише “Обозреватель” у статті Зізнання Микитася: НАБУ остаточно вбиває інструмент «угода зі слідством». Про угоду зі слідством Микитася у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень стало відомо з закритого засідання ВАКС. За цією угодою, Микитась погодився відшкодувати до держбюджету 50 мільйонів гривень, вийшов з СІЗО, отримав спецохорону від НАБУ та почав свідчити проти колишніх колег. Зокрема проти заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, який перед тим звинуватив директора НАБУ Ситника в корупції. Саме НАБУ повідомило про статус Микитася як “викривача”, тобто людини, яка пішла на угоду зі слідством і свідчить проти інших підозрюваних, про угоду зі слідством Микитася і двох інших підозрюваних згадував в інтерв’ю і сам директор НАБУ Артем Ситник. Наявність цієї угоди підтвердив в розмові з екснардепом Ігорем Мосійчуком і сам Микитась.

Потрапивши знову в СІЗО по іншій справі про викрадення людини, яку розслідує поліція, Микитась зробив несподівану заяву: ніякої угоди зі слідством ніби не було, а всі, хто про неї заявляв - свідомо розповсюджують “брехливу версію від Татарова”, що це “фейкова інформкампанія”.

“За логікою Микитася, “фейкова інформкампанія” - це засідання ВАКС, це заяви самого НАБУ і його керівника, це приставлена спецохорона НАБУ і т.ін, - пише “Обозреватель”. - Оскільки в інтерв’ю Микитась не повідомив нічого нового, мета цього “виходу в світ” пояснюється лише так: вчергове звинуватити Татарова в усіх злочинах, які чинила бізнес-структура Микитася, і “відмазати” НАБУ від невиконання умов угоди зі слідством. І це виглядає як жест відчаю людини, яку в НАБУ вже раз “кинули”, пообіцявши Новий рік вдома і під охороною спецназу - цю обіцянку НАБУ не виконало, ніякий спецназ не захистив Микитася від посадки в СІЗО по справі за викрадення людини. І схоже, його “кидають” вдруге: вочевидь, Микитасю невигідно просто так спростовувати угоду з НАБУ, яке мало б його захищати, якщо його захисникам в НАБУ знову щось не пообіцяли”.

В цій ситуації сенс угоди зі слідством в Україні взагалі втрачається, пише видання.

“Те, що “позичили” в українське законодавство з західних практик як інструмент швидкого вирішення складних справ, коли підозрюваний отримує певні “знижки” в покаранні в обмін на цінну для слідства інформацію, в Україні де-факто не працює. Сенс цієї угоди - чітко зафіксовані на папері обов’язки сторін, щоб ніхто нікого не “кинув”. А справа Микитася показала, що можна не тільки “кинути” - можна взагалі заперечити факт такої угоди. Хто після цього йтиме на такі угоди? Ніхто”, - пише “Обозреватель”.

Нагадаємо, що директор НАБУ Артем Ситник заявляв в інтерв’ю щодо Микитася, що “понад те, його угода зі слідством не означає, що він миттєво став кришталево чистим… До речі, ще у двох підозрюваних також є угоди зі слідством, які підтверджені судом”. І НАБУ в офіційному пресрелізі також підтвердило, що Микитась має статус викривача, який надав детективам НАБУ “інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади”.

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Автор: УНІАН