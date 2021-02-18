Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевнила, що цього року розслідування основних справ Майдану завершиться.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу в парламенті.
"Обов'язок органів правопорядку та прокурорів - нарешті надати вичерпну відповідь на запитання суспільства, хто причетний до трагічних подій на Майдані: вбивств, викрадень, переслідувань, зловживань та перешкоджань мирним протестам... Торік суттєво активізовано цю роботу та втричі зросла кількість осіб, яким Офіс генерального прокурора повідомив про підозри", - зазначила генпрокурор.
Вона додала, що серед підозрюваних - 24 працівники органів внутрішніх справ, 3 прокурори, 5 суддів та 10 цивільних осіб.
Також, за словами Венедіктової, "збільшилася втричі кількість направлених до суду обвинувальних актів - стосовно 40 осіб".
Окрім того, було забезпечено підтримку публічного обвинувачення у судах у 100 справах Майдану за обвинуваченням близько 200 осіб.
"Серед перспектив на цей рік передусім завершення розгляду в суді першої інстанції справи щодо розстрілів 20 лютого 2014 року мирних протестувальників на вулиці Інститутській в столиці... Також я можу вас запевнити, що цьогоріч ми забезпечимо закінчення слідства в основних справах Майдану з тим, щоб кожен, хто вчинив злочин, поніс справедливе покарання", - сказала Венедіктова.
Розстріли на Майдані
- 18-20 лютого 2014 року на Майдані були розстріляні близько сотні протестувальників.
- Після розстрілів на Майдані тодішній президент Віктор Янукович втік до Росії, вивозячи "нажите" майно і гроші вантажівками з резиденції в Межигір'ї.
- Слідом за Януковичем до РФ виїхав тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров. Там же переховуються від українського правосуддя і силовики, які брали участь у вбивствах протестувальників.
- Розслідування вбивств протестувальників на Майдані триває досі.
- Напередодні сьомої річниці розстрілів на Майдані Верховна Рада ухвалила постанову, яка визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів становлення української держави та виразником національної ідеї свободи.
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