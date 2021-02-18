За словами генпрокурора, серед перспектив поточного року - завершення розгляду в суді першої інстанції кримінального провадження проти п’ятьох екс-"беркутівців", обвинувачених у розстрілах людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевнила, що цього року розслідування основних справ Майдану завершиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу в парламенті.

"Обов'язок органів правопорядку та прокурорів - нарешті надати вичерпну відповідь на запитання суспільства, хто причетний до трагічних подій на Майдані: вбивств, викрадень, переслідувань, зловживань та перешкоджань мирним протестам... Торік суттєво активізовано цю роботу та втричі зросла кількість осіб, яким Офіс генерального прокурора повідомив про підозри", - зазначила генпрокурор.

Вона додала, що серед підозрюваних - 24 працівники органів внутрішніх справ, 3 прокурори, 5 суддів та 10 цивільних осіб.

Також, за словами Венедіктової, "збільшилася втричі кількість направлених до суду обвинувальних актів - стосовно 40 осіб".

Окрім того, було забезпечено підтримку публічного обвинувачення у судах у 100 справах Майдану за обвинуваченням близько 200 осіб.

"Серед перспектив на цей рік передусім завершення розгляду в суді першої інстанції справи щодо розстрілів 20 лютого 2014 року мирних протестувальників на вулиці Інститутській в столиці... Також я можу вас запевнити, що цьогоріч ми забезпечимо закінчення слідства в основних справах Майдану з тим, щоб кожен, хто вчинив злочин, поніс справедливе покарання", - сказала Венедіктова.

Розстріли на Майдані

18-20 лютого 2014 року на Майдані були розстріляні близько сотні протестувальників.

Після розстрілів на Майдані тодішній президент Віктор Янукович втік до Росії, вивозячи "нажите" майно і гроші вантажівками з резиденції в Межигір'ї.

Слідом за Януковичем до РФ виїхав тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров. Там же переховуються від українського правосуддя і силовики, які брали участь у вбивствах протестувальників.

Розслідування вбивств протестувальників на Майдані триває досі.

Напередодні сьомої річниці розстрілів на Майдані Верховна Рада ухвалила постанову, яка визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів становлення української держави та виразником національної ідеї свободи.

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Автор: Тетяна Поляковська