Їм інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, порушення правил польотів, підготовки до них та правил експлуатації літальних апаратів.

Винуватці трагедії військового літака Ан-26Ш під Харковом, що забрала життя 26 військовослужбовців Збройних Сил України, постануть перед судом.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Державного бюро розслідувань.

До суду 14 січня направлено обвинувальний акт відносно колишнього командувача Повітряних сил Збройних Сил України, колишнього начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, колишнього командира військової частини А4104, двох його заступників та колишнього керівника польотів вказаної військової частини.

Читайте такожВійськовим льотчикам підвищили зарплатню: названо цифриСлідчі встановили, що в діях вищевказаних військових службових осіб вбачається недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, порушення правил польотів, підготовки до них та правил експлуатації літальних апаратів.

"У результаті під час проведення навчальних польотів на авіаційному аеродромі військової частини А4104 кількість курсантів на літаку Ан-26Ш перевищувала установлену норму. Після виконання не передбачених для літака вказаного типу льотних вправ, на підльоті до посадкової смуги повітряне судно втратило висоту, зіткнулося з землею та спалахнуло", - зазначили у ДБР.

Кримінальні правопорушення, вчинені командувачем ПС ЗСУ та начальником ХУПС, кваліфіковані за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби), колишнім командиром військової частини та його двома заступниками – ч. 3 ст. 425 та ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки для них), колишньому керівнику польотів – за ст. 416 КК України.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Катастрофа літака Ан-26 під Харковом: що відомо

25 вересня 2020 року у Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого перебували 27 осіб - військові льотчики й курсанти Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

Урядова комісія назвала причини катастрофи – відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб вишу, системні порушення правил виконання польотів.

Підозри висунули колишньому командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександру Туринському, колишньому командиру військової частини А4104 В’ячеславу Глазунову, двом його заступникам та колишньому керівнику польотів вказаної військової частини.

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