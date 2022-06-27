27 мешканців київського будинку, який вчора зазнав ракетного удару, евакуювали, постраждала дитина перебуває у задовільному, стабільному стані.
Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив під час інформаційного телемарафону.
"27 людей евакуювали. Ми запропонували кожному з них надання даху над головою, але всі вони, чи хто у знайомих, хто у родичів, відмовились від цієї пропозиції", - сказав мер.
Кличко підкреслив, що внаслідок удару одна людина загинула, 4 осіб були госпіталізовані.
За його даними, стан постраждалої дитини – задовільний, стабільний. Лікарі кажуть, що її здоров’ю нічого не загрожує.
Кличко додав, що рятувальники продовжують розбирати завали. Після цього почне працювати комісія, яка обстежить будинок і надасть висновки щодо можливості його подальшої експлуатації.
Ракетний удар по Києву 26 червня - що відомо
Вранці 26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.
Також врятували її матір, 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували всього чотирьох постраждалих.
Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад у Шевченківському районі.
За словами керівника прес - служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.