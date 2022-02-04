Аби оперативно організувати масове транспортування населення, у нічний час у метро регулярно проводять різні види тренувань зі спецслужбами.

У разі надзвичайної ситуації, викликаної агресією Росії, задачею метро Києва буде переміщення мешканців столиці з потенційно небезпечного місця до потенційно безпечного, а не тримання людей на станціях.

Про це пише видання "Вечірній Київ" із посиланням на КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що Київський метрополітен, який відкрили у 1960 році, одразу будували як об’єкт подвійного призначення. По-перше, як транспорт, а по-друге - як об’єкт цивільного захисту. Такі функції передбачили ще на етапі будівництва, який припав на розпал "холодної війни".

"Але з часів Першої та Другої світових воєн методика і підходи до реалізації військових операцій значно змінилися. І тепер основною задачею метро у випадку надзвичайної ситуації є переміщення людей з потенційно небезпечного місця до потенційно безпечного", - зауважили в столичному метрополітені.

Тобто йдеться не про утримання киян у підземних станціях, як дехто може думати, а, власне, про евакуацію з точки А у точку Б.

У підприємстві запевнили, що інфраструктуру метрополітену постійно підтримують у стані готовності. А для того, аби оперативно організувати масове транспортування населення, у нічний час у метро регулярно проводять різні види тренувань зі спецслужбами, знання і сили яких будуть необхідні у випадку небезпеки.

Зокрема, залучають працівників метрополітену, рятувальників, правоохоронців та медиків.

Також у метрополітені зазначили, що на час надзвичайної ситуації в них працюватиме сантехнічна інфраструктура. При цьому звертають увагу, що людина повинна мати з собою теплі речі, їжу, необхідні документи.

"Доступ до питної води буде, але інших додаткових вигод немає. Йдеться лише про збереження вашого життя. Ліжок чи додаткового харчування не буде", - пише видання.

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Як повідомляв УНІАН, 28 січня мер Києві Віталій Кличко сказав, що, за планом міської влади, для захисту населення використовуватимуться споруди подвійного призначення: метрополітен, підземні паркінги, цокольні, підвальні та напівпідвальні приміщення в будинках. За його словами, у столиці фонд захисних споруд цивільного захисту включає сховища та споруди подвійного призначення.

"У сховищах укриття отримують працівники підприємств і установ, які продовжують свою діяльність в особливий період і забезпечують життєдіяльність міста, персонал медичних закладів. Захист же населення здійснюється у спорудах подвійного призначення. Таких, як: підземні приміщення метрополітену, підземні паркінги, цокольні, підвальні та напівпідвальні приміщення в будинках", - сказав він.

Кличко повідомив, що на сьогодні райадміністраціями сплановано використання понад 500 сховищ та 4500 об’єктів подвійного призначення, а загальна місткість захисних споруд – близько 2 млн 8 тис. осіб.

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