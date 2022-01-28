За планом міської влади, для захисту населення використовуватимуться споруди подвійного призначення.

У Києві загальна місткість захисних споруд складає близько 2 млн 8 тис. осіб.

Як інформує прес-служба Київського міського голови Віталія Кличка, про це мер сказав під час засідання правління Асоціації міст України, головою якої він є.

На засіданні обговорили питання координації зусиль із підготовки територіальної оборони на місцях та функціонування критичної інфраструктури у випадку подальшої агресії Росії.

За словами Кличка, у столиці фонд захисних споруд цивільного захисту включає сховища та споруди подвійного призначення.

"У сховищах укриття отримують працівники підприємств і установ, які продовжують свою діяльність в особливий період і забезпечують життєдіяльність міста, персонал медичних закладів. Захист же населення здійснюється у спорудах подвійного призначення. Таких як: підземні приміщення метрополітену, підземні паркінги, цокольні, підвальні та напівпідвальні приміщення в будинках. Ці укриття в мирний час використовуються, зокрема, і для господарських, культурних чи побутових потреб населення. Тобто, в них може бути зараз, наприклад, аптека, банк, кав’ярня, перукарня. У разі виникнення надзвичайних ситуацій ці укриття, за рішенням райадміністрацій міста, будуть використовувати для захисту населення", - повідомив міський голова.

За його словами, інформацію про місця укриття населення у столиці опубліковано на офіційних сайтах районних адміністрацій Києва. Також адреси зазначено на карті на сайті КМДА.

На сьогодні райадміністраціями сплановано використання понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення, а загальна місткість захисних споруд - близько 2 млн 8 тис. осіб.

Читайте такожЗМІ дізналися, де у Києві шукати бомбосховища у разі нападу ворогаМіський голова розповів також про систему оповіщення населення міста. Так, для привернення уваги вмикаються сирени. Сирени означають сигнал цивільної оборони "Увага всім!". Почувши такий сигнал, треба негайно увімкнути гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення.

За словами Кличка, в Києві розгорнули роботу зі створення системи територіальної оборони та відпрацьовується питання організації управління містом в умовах відсутності мобільного зв’язку, інтернету. Щомісяця 112-та бригада територіальної оборони проводить практичні заняття з бойовою стрільбою - "Єдині стрілецькі дні". Та майже кожну суботу резервісти територіальної оборони збираються на заняття на добровільній основі.

Голова АМУ наголосив на відповідальності сільських, селищних та міських голів за функціонування критичної інфраструктури своєї громади. Зокрема - щодо надання послуг із безперебійного постачання електроенергії, водо- та теплопостачання.

На засіданні була присутня дипломат з політичного відділу Посольства США Олена Кравців.

"Нам цікаво отримати інформацію про те, що вам потрібно. Ми зосереджені на тому, як вам допомогти та опрацюємо інформацію, яку я тут почула. Ми тут - в Україні. І ми вам допоможемо", - звернулася вона до мерів українських міст.

Читайте такожРада дозволила добровольцям тероборони стріляти з особистої зброїЯк повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада столиці України має "чіткий план" дій на випадок вторгнення Росії. За його словами, головним бомбосховищем міста в разі вторгнення стане метро.

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