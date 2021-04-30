Щоб запобігти скупченню людей, священики ПЦУ вирішили освячувати паски на заводах і в магазинах.

Українські Церкви пообіцяли дотримуватися у своїх храмах встановлених урядом карантинних обмежень під час святкових богослужінь на Великдень, 2 травня.

Про це церковні представники розповіли у коментарях РБК-Україна.

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Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря зауважив, що в храмі буде обмежена кількість місць. Освячення великодніх приношень, пасок буде проходити на вулиці, також з дотриманням необхідної дистанції, і в суботу, і в неділю.

"Ми збільшуємо період, щоб люди могли прийти в різний час, а не всі разом. Стежити за кількістю людей в кожному храмі - це обов'язок священика. Він також повинен залучати активних мирян, які б йому в цьому допомагали", - пояснив він.

Щоб запобігти скупченню людей, священики вирішили освячувати паски на заводах і в магазинах.

Українська греко-католицька церква

Обов’язковими у храмах будуть маски і санітайзери; частина парафіян зможе слухати літургію біля церкви. Для цього керівництво просить священиків заздалегідь подбати про озвучення на вулицях.

Освячення їжі буде проходити протягом суботи, як і в попередні роки. У Патріаршому соборі в Києві освячення великодніх кошиків проходитиме кожні пів години, починаючи з обіду і до пізнього вечора суботи.

Будуть також доступні онлайн-трансляції мес.

УПЦ

В деяких храмах частина людей залишиться під час богослужіння надворі, також можна слухати онлайн. Там збираються збільшити сесії освячення страв, щоб не провокувати величезного скупчення людей: з суботи до обідньої пори в неділю.

Великдень в умовах карантину

Великдень у 2021 році в Україні православні християни святкують 2 травня.

Глава МОЗ Максим Степанов очікує зростання кількості хворих на коронавірус після церковних свят. З огляду на стабільно високу захворюваність міністр порадив громадянам не йти до храму і не святити паску.

Слова Степанова підтримав й митрополит Епіфаній. Він зауважив, що прихожанам з груп ризику найкраще простежити за великодньою месою онлайн з дому.

За одним зі сценаріїв розвитку епідемії коронавірусної хвороби в Україні, розроблених Київською школою економіки, захворюваність на COVID-19 після великодніх свят продовжить спадати, однак повільніше, ніж зараз.

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Автор: Яна Ставська