Як наголосив мер міста Андрій Садовий, львів'яни зможуть освятити великодні кошики вдома.

У Львові святкування Великодня проходитиме з дотриманням жорстких карантинних обмежень. Освячення кошиків відбуватиметься лише на вулиці, а також мешканці зможуть освятити кошики вдома самостійно.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий у ранковому ефірі на радіо «Люкс FM» у понеділок, 19 квітня, пише Zaxid.net.

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За словами Садового, Львівська міська рада готує протокол, згідно з яким у місті відбуватиметься освячення під час Вербної неділі та Великодня.

«За останні два дні ми знову бачимо ріст захворюваності. За вчора в комунальні лікарні поступило 39 людей, а виписано лише 8. Знову маємо зростаючу динаміку, наразі ситуація непроста. Ми проводили онлайн-зустрічі з отцями всіх конфесій Львова щодо святкування Великодня. До цих нарад долучались наші лікарі, які пояснювати складність епідситуації в місті: люди потрапляють в медичні заклади в дуже складному стані. Відтак ми дійшли згоди щодо проведення освячень. Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися»,– розповів мер Львова.

Так, освячення великодніх кошиків буде відбуватися лише на відкритому повітрі з дотримання великої дистанції між вірянами. Також львів'яни зможуть самостійно освятити свяченою водою великодні кошики вдома.

«Нам категорично не можна допустити, щоб багато людей збиралось в одному місці, адже це одразу дасть ріст захворюваності. Духовенство це усвідомлює, отці розуміють свою відповідальність», – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, минулого, 2020-го, року святкування Великодня також припало на період жорстокого карантину. У Львові усі богослужіння проводились онлайн, у церкву вірян не впускали. Освячення великодніх кошиків проходило виключно на вулиці або онлайн. Такі ж обмеження діяли і у Вербну неділю.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові міська рада продовжила до 4 травня. Водночас Львів продовжує перебувати у червоній карантинній зоні, яку встановила державна комісія ТЕБ і НС.

Коронавірус у Львові

Станом на 19 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус COVID-19 від початку пандемії, – 61 572 (+343 за попередню добу).

Загальна кількість людей, які захворіли від початку пандемії на COVID-19 у Львівській області, – 123 397 (+490 за попередню добу). Летальні випадки по області – 3 050 (+26). Вилікувалися в області – 89 602 (+324).

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Автор: Вікторія Гордієнко