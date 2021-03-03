Майже однаковий відсоток опитаних ставиться до Росії погано і добре.

В Україні в лютому 2021 року добре ставилися до Росії 41% українців, погано - приблизно стільки ж - 42%.

Як свідчать передані УНІАН дані опитування Київським міжнародним інститутом соціології, у порівнянні з вереснем 2020 ситуація суттєво не змінилася.

Своєю чергою, за даними опитування «Левада-центру», на території РФ добре ставилися до України 54% населення, погано — 31%. У порівнянні з попередньою хвилею опитування (серпень 2020) ставлення до українців покращилося.

Також зазначається, що незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 80% росіян, об’єднання України з Росією бажають 7% українців і 17% росіян.

Кількість українців, які бажають закритих кордонів з Росією, становить 39% (а росіян – 23%), в той час, як кількість тих українців, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 49% (а росіян – 57%).

Що відомо про опитування

Київський міжнародний інститут соціології упродовж 5-7 лютого 2021 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на контрольованій українською владою території.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

«Левада-центр» проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 осіб у віці 18 років і старше, в період 18-24лютого 2021 року методом особистого інтерв’ю.

Статистична похибка при вибірці 1601 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% - для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% - для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% - для показників, близьких до 5% / 95%

Методологічне зауваження. Цього разу опитування не є повністю еквівалентними, бо в Росії дослідження проводилося методом особистого (face-to-face) інтерв’ю, а в Україні – методом телефонного опитування. Крім того, методом телефонного опитування проведено лише останні два наших дослідження – вересень 2020 і нинішнє (лютий 2021), а всі інші дослідження проведені методом F2F інтерв’ю. «Тому ми не знаємо, чи дійсно ми маємо падіння позитивного ставлення українців до Росії чи це пов’язано з переходом на телефонні опитування», - додали в КМІС.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров