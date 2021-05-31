Стерненка визнали винним за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю.

Одеський апеляційний суд частково задовольнив клопотання адвокатів активіста Сергія Стерненка, скасувавши вирок суду першої інстанції у справі про викрадення антимайданівця Сергія Щербича та постановивши новий вирок.

Як передає кореспондент УНІАН, суд скасував звинувачення за ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. За цією статтею Стерненка виправдано.

Разом з тим його визнано винним за ст. 146 Кримінального кодексу – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Однак у зв’язку зі спливом строку давності притягнення до відповідальності покарання за цією статтею до нього не застосовано.

Також суд визнав Стерненка винним за ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами припасами або вибуховими речовинами. Мова йде про один патрон калібру 5,45 мм, який знайшли в активіста вдома під час обшуку. За цією статтею суд визначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі зі заміною відбування покарання на 1 рік умовного покарання.

Як повідомив активіст у своєму Telegram-каналі, обвинувачення за статтею 146 ґрунтується виключно на показаннях потерпілої сторони.

«146 статтю по мені і Демчуку залишають, хоча строки давності по притягненню за нею минули. Це обвинувачення ґрунтується виключно на показаннях «потерпілого», які цим же судом були визнані суперечливими», - йдеться у повідомленні.

«За ч. 1 ст. 263 ККУ мене також визнають винним. Тобто стартовий шумовий пістолет суд вважає вогнепальною зброєю. Покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років», - прокоментував Стерненко.

Згодом у Facebook Стерненко уточнив, що частину 1 статті 263 йому лишили не за стартовий пістолет, а за 1 патрон 5.45 калібру.

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Суд на Стерненком

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку й іншому фігуранту справи про викрадення учасника антимайдану Сергія Щербича – Руслану Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст.146 вже минув термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка і Демчука взяли під варту в залі суду і відправили в СІЗО. 7 квітня Одеський апеляційний суд змінив їм запобіжні заходи з тримання під вартою на цілодобові домашні арешти.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку. 16 квітня почався розгляд апеляції на вирок.

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Автори: Денис Прядко, Дмитро Хилюк