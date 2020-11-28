Слідчі столичної поліції направили до Деснянського районного суду обвинувальний акт стосовно 35-річного правопорушника, який у вересні цього року вистрелив з рушниці у бік чоловіка.
Про це повідомила прес-служба поліції Києва.
"Між фігурантом та подружжям виник конфлікт через нібито крадіжку його риболовецької сітки. У ході суперечки він вистрелив із рушниці в землю перед ногами чоловіка, а потім вдарив прикладом по голові його жінку, чим спричинив їй легкі тілесні ушкодження. Згідно з висновком експертизи, правопорушник стріляв із мисливської рушниці, яка є гладкоствольною вогнепальною зброєю", - повідомили в поліції.
Читайте такожУ Рівному повідомили про підозру патрульному, який стріляв у велосипедиста
35-річному уродженцю Сумської області інкриміновано ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Харківщині судитимуть патрульного, який під час переслідування відкрив стрільбу та поранив чоловіка
- У Рівному повідомили про підозру патрульному, який стріляв у велосипедиста
- У центрі Києва п'яний чоловік влаштував стрілянину через зауваження про відсутність маски в аптеці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram