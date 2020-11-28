Через конфлікт щодо риболовецької сітки фігурант вистрелив із рушниці в землю перед ногами чоловіка, а потім вдарив прикладом по голові його жінку.

Слідчі столичної поліції направили до Деснянського районного суду обвинувальний акт стосовно 35-річного правопорушника, який у вересні цього року вистрелив з рушниці у бік чоловіка.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

"Між фігурантом та подружжям виник конфлікт через нібито крадіжку його риболовецької сітки. У ході суперечки він вистрелив із рушниці в землю перед ногами чоловіка, а потім вдарив прикладом по голові його жінку, чим спричинив їй легкі тілесні ушкодження. Згідно з висновком експертизи, правопорушник стріляв із мисливської рушниці, яка є гладкоствольною вогнепальною зброєю", - повідомили в поліції.

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35-річному уродженцю Сумської області інкриміновано ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

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Автор: Денис Прядко