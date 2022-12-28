Наразі він переховується за межами України та оголошений у розшук.

Суд надав дозвіл на арешт екс-міністра оборони України Михайла Єжеля у справі про погодження "Харківських угод" на користь Росії.

У повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора зазначається, що Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру оборони України у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним за попередньою змовою групою осіб державної зради (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, у квітні 2010 року екс-міністр оборони України за попередньою змовою з колишніми президентом, прем'єр-міністром, міністром юстиції та міністром закордонних справ, в порушення Конституції України, Закону України "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проекту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - йдеться у повідомленні.

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Так, у результаті цих дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ ЧФ Російської Федерації на території України, їх переоснащення і модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Росії і окупації ними Криму та Севастополя.

"Наразі підозрюваний переховується від органів досудового розслідування за межами території України та оголошений у розшук", - зауважили у СБУ.

"Харківські угоди": подробиці і слідство

21 квітня 2010 року у Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і Російською Федерацією, згідно з якою строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була удвічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 дол., тоді як на кінець 2010 року – 352,33 дол. Слідство довело, що РФ спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розташовувала Чорноморський флот РФ на території України.

Підписавши угоди, Янукович штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави. Це створило сприятливі умови для подальшого нарощування військової техніки та особового складу збройних сил РФ, переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту РФ, а також його збільшення на території Криму замість зменшення та виведення з України. Надалі російські озброєння, які перебували на території України, були використані для анексії АР Крим та міста Севастополя у 2014 році.

У 2021 році в межах розслідування справи "Харківських угод" про підозру за вчинення державної зради було повідомлено колишнім президенту і прем'єр-міністру Віктору Януковичу та Миколі Азарову, яких оголошено в розшук.

У липні 2022 року в справі "Харківських угод" про підозру в держзраді було повідомлено екс-міністру закордонних справ Костянтину Грищенку та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

8 серпня про підозру у держзраді повідомили колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю, який також, погодивши підписання "Харківських угод", сприяв Росії в окупації АР Крим.