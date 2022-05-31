Раніше, 23 травня, суд надав дозвіл на арешт Януковича у справі про підписання Харківських угод.

Суд надав дозвіл на заочне слідство щодо екс-прем'єра Миколи Азарова у справі про ухвалення Харківських угод.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно Азарова у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним державної зради (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, екс-голова уряду, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України Віктором Януковичем, у порушення Конституції України та закону про міжнародні договори України, підписав розпорядження про схвалення так званих Харківських угод на користь Російської Федерації, якими було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського Флоту РФ на території України.

"У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя", - нагадали у прокуратурі.

Харківські угоди - що відомо

21 квітня 2010 року у Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і Російською Федерацією, згідно з якою строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру в державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підриву обороноздатності держави.

За даними українського слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була удвічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара.

За версією слідства, РФ спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розташовувала Чорноморський флот РФ на території України.

У результаті підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

11 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони доручила СБУ з'ясувати обставини голосування ВР за Харківські угоди в 2010 році.

12 березня 2021 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення держзради через підписання Харківських угод і ратифікацію їх Верховною Радою. За попередніми даними слідства, підписання документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

24 березня 2021 року прем'єру часів Януковича Миколі Азарову оголосили про підозру у державній зраді. Азарова підозрюють у тому, що у змові з тодішнім президентом Віктором Януковичем усупереч Конституції України погодив продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму в рамках Харківських угод. 20 жовтня суд заочно заарештував Азарова за підозрою в держзраді.

23 травня 2022 року суд дав дозвіл на арешт Януковича у справі про підписання Харківських угод.

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