Суд обрав запобіжні заходи двом працівникам Національного антикорупційного бюро України. Як повідомляє "Радіо Свобода", Руслану Магамедрасулову було обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.
Зазначається, що його адвокатка Тетяна Охрімчук заявила, що сторона захисту подаватиме апеляцію. Публічних коментарів чи реакцій підозрюваного наразі немає.
"Антону Олійнику - особисте зобов'язання. Ні сторона обвинувачення, ні сторона захисту по цій ухвалі коментарі не надали", - йдеться у повідомленні.
Водночас Київська міська прокуратура зазначила, що Печерський районний суд м. Києва заарештував керівника підрозділу НАБУ, підозрюваного у пособництві державі-агресору.
"Запобіжний захід визначено без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою - до 16 вересня 2025 року", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрюваний, координуючи діяльність НАБУ в прифронтових областях, підтримував контакти з представниками економічного сектору Росії. Він сприяв незаконному експорту технічної коноплі до республіки Дагестан, виступаючи посередником між російськими покупцями та своїм батьком-підприємцем, який організував нелегальне вирощування цієї продукції. У прокуратурі наголосили:
"Таким чином підозрюваний забезпечував функціонування схеми незаконної торгівлі з державою-агресором, фактично допомагаючи у веденні господарської діяльності в інтересах РФ".
Також слідством задокументовано його зв’язки з "колишнім народним депутатом Федором Христенком, який наразі переховується за кордоном, співпрацює із ворожими спецслужбами і має вплив на окремих посадовців НАБУ.
Затримання керівників НАБУ
Як повідомляв УНІАН, 21 липня правоохоронці затримали одного з керівників детективів НАБУ за підозрою у веденні бізнесу в Росії. Зазначалося, що "викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова".
За матеріалами справи, цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією.