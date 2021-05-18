Правоохоронці затримали суддю в Слов’янську Донецької області під час одержання від всієї суми хабара.

Суддю Донецького окружного адміністративного суду викрито на вимаганні 30 тис. дол. неправомірної вигоди від підприємця за скасування судових рішень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у грудні 2020 року суддя, перебуваючи у Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за винагороду він нібито може вирішувати питання на користь підприємства в Касаційному господарському суді Верховного суду через своїх знайомих.

"Зокрема, за 30 тис. дол. він обіцяв скасування Верховним судом рішень та повернення справи на новий судовий розгляд до першої інстанції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали суддю у м. Слов’янськ Донецької області під час одержання від підприємця всієї суми.

Читайте такожСуддю, який не покарав за п’яне водіння доньку колеги, хочуть відправити у "почесну відставку"

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська