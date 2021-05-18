Правоохоронці затримали суддю у м. Слов’янськ Донецької області / фото gp.gov.ua

Суддю Донецького окружного адміністративного суду викрито на вимаганні 30 тис. дол. неправомірної вигоди від підприємця за скасування судових рішень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у грудні 2020 року суддя, перебуваючи у Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за винагороду він нібито може вирішувати питання на користь підприємства в Касаційному господарському суді Верховного суду через своїх знайомих.

"Зокрема, за 30 тис. дол. він обіцяв скасування Верховним судом рішень та повернення справи на новий судовий розгляд до першої інстанції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали суддю у м. Слов’янськ Донецької області під час одержання від підприємця всієї суми.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру

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Автор: Світлана Макринська