Суддю Донецького окружного адміністративного суду викрито на вимаганні 30 тис. дол. неправомірної вигоди від підприємця за скасування судових рішень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у грудні 2020 року суддя, перебуваючи у Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за винагороду він нібито може вирішувати питання на користь підприємства в Касаційному господарському суді Верховного суду через своїх знайомих.
"Зокрема, за 30 тис. дол. він обіцяв скасування Верховним судом рішень та повернення справи на новий судовий розгляд до першої інстанції", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали суддю у м. Слов’янськ Донецької області під час одержання від підприємця всієї суми.
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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру
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