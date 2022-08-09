В Сєвєродонецьку і передмісті наразі стабільно перебуває близько 8 тисяч населення.

Сєвєродонецьк повернувся до середньовіччя, тому що в місті не працює каналізація, водопровід, електрика.

Про це заявив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

"Місто фактично повернулось до Середньовіччя. Відсутня каналізація, водопровід, електрика. На жаль, дуже складні умови для проживання", - наголосив він.

Стрюк додав, що в місті також зруйновані два теплогенеруючі підприємства, вони потребують повної перебудови, що ускладнює проходження опалювального сезону.

За словами голови, в Сєвєродонецьку і передмісті наразі стабільно перебуває близько 8 тисяч населення.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сєвєродонецьку падають багатоповерхівки. Мешканці міста змушені жити в уцілілих квартирах, а деякі - в підвалах і під'їздах.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня голова Луганської областної адміністрації Сергій Гайдай розповів про вимушений вихід української армії з Сєвєродонецька.

У Національній гвардії пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу.

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