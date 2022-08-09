Сєвєродонецьк повернувся до середньовіччя, тому що в місті не працює каналізація, водопровід, електрика.
Про це заявив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.
"Місто фактично повернулось до Середньовіччя. Відсутня каналізація, водопровід, електрика. На жаль, дуже складні умови для проживання", - наголосив він.
Стрюк додав, що в місті також зруйновані два теплогенеруючі підприємства, вони потребують повної перебудови, що ускладнює проходження опалювального сезону.
За словами голови, в Сєвєродонецьку і передмісті наразі стабільно перебуває близько 8 тисяч населення.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Сєвєродонецьку падають багатоповерхівки. Мешканці міста змушені жити в уцілілих квартирах, а деякі - в підвалах і під'їздах.
Як повідомляв УНІАН, 24 червня голова Луганської областної адміністрації Сергій Гайдай розповів про вимушений вихід української армії з Сєвєродонецька.
У Національній гвардії пояснили, що місто зруйноване на 90% і захищати його немає сенсу.