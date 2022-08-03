Мешканці міста змушені жити в уцілілих квартирах, а деякі - в підвалах і під'їздах.

У захопленому російськими окупантами Сєвєродонецьку в Луганській області почали падати аварійні багатоповерхові будинки.

Глава ОВВА Сергій Гайдай опублікував відповідне відео в Telegram.

"У пошкоджених росіянами будинках перебувати вкрай небезпечно. Решта живуть в уцілілих квартирах, деякі - в під'їздах і підвалах. Але там дуже небезпечно. Якщо багатоповерхівка отримала пошкодження, вона може в будь-який момент впасти", - заявив він.

За словами чиновника, на відео руйнування будинку на вулиці Партизанська. Будівля впала посеред дня.

"Поруч проходили люди. Чи перебував хтось всередині - точно невідомо. У той час поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про "щасливе життя" жителів Луганщини, останні гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок", - обурився Гайдай.

Він також розповів, що на фронті окупаційні війська все частіше використовують авіацію через те, що не можуть подолати оборонні укріплення ЗСУ.

Гайдай додав, що ворог шість разів використовував реактивні системи залпового вогню і неодноразово застосовував протягом дня міномети. Основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Луганській області розпочали вдало працювати партизани.

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