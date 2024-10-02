Будь-яке дезертирство - це самовільне залишення частини (СЗЧ) за визначенням, але не кожне СЗЧ рахується дезертирством.
Про це сказав в коментарі для LB.ua адвокат Андрій Писаренко. "Головна різниця в тому, що дезертир свідомо вирішив не повертатися на військову службу в свій підрозділ, у зону відповідальності на фронті. А СЗЧ - це теж самовільне залишення частини, але людина не має наміру назавжди покинути військову службу - її щось не влаштовувало, вона не повернулася з лікарняного, не встигла або важка ситуація в сім’ї була. Або людина не погоджується, на її думку, з непрофесійними наказами командира і просто так само йде в СЗЧ, чекаючи на переведення чи заміну командира", - пояснив фахівець.
За його словами, різниці між тим, пішов військовий на цей крок у тилу чи на передовій, виконуючи бойове розпорядження чи ні, немає, адже в країні воєнний стан.
"СЗЧ так само може бути просто на передовій, у бойовій обстановці. Різниця лише в суб’єктивній стороні злочину, тобто меті. Якщо мета - ухилення від подальшої служби, це дезертир. Якщо немає мети ухилитися, це СЗЧ", - зазначив адвокат.
Але в обох випадках нижня межа покарання - від п'яти років позбавлення волі. Писаренко додав, що ніхто не розбирається в мотивах і причинах СЗЧ. Адже замість почути військових і шукати вирішення проблеми держава свого часу зробила ставку на залякування й покарання.
"Наприкінці 2022 року депутати без обговорення внесли зміни в Кримінальний кодекс. І прийняли за один день інквізиційний закон (8271)... Додали строки покарань і загнули цю диспропорційну відповідальність виключно для військових", - деталізував адвокат.
На думку адвоката, система навряд чи зможе впоратися з такою кількістю справ по СЗЧ. "Система не встигає справлятися з прямими дезертирами, тому такі випадки часто просто не розслідують. Фізично не вистачає на це часу, ДБР не встигає. Навіть якщо людина сидить удома, за адресою прописки, а таких по країні тисячі", - зауважив Писаренко.
Важливі новини про СЗЧ - що вже повідомлялося
В серпні в Україні декриміналізували перший випадок СЗЧ, або якщо ввійськовий захотів повернутися до лав армії ще на стадії, коли його справа розглядається у суді.
Наприкінці вересня стався резонансний випадок СЗЧ - відомий блогер, військовий 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов публічно повідомив про те, що залишає частину. Він пояснив свій вчинок бажанням показати владі та суспільству необхідність демобілізації.