За його словами, різниці між тим, пішов військовий на цей крок у тилу чи на передовій, виконуючи бойове розпорядження чи ні, немає.

Будь-яке дезертирство - це самовільне залишення частини (СЗЧ) за визначенням, але не кожне СЗЧ рахується дезертирством.

Про це сказав в коментарі для LB.ua адвокат Андрій Писаренко. "Головна різниця в тому, що дезертир свідомо вирішив не повертатися на військову службу в свій підрозділ, у зону відповідальності на фронті. А СЗЧ - це теж самовільне залишення частини, але людина не має наміру назавжди покинути військову службу - її щось не влаштовувало, вона не повернулася з лікарняного, не встигла або важка ситуація в сім’ї була. Або людина не погоджується, на її думку, з непрофесійними наказами командира і просто так само йде в СЗЧ, чекаючи на переведення чи заміну командира", - пояснив фахівець.

За його словами, різниці між тим, пішов військовий на цей крок у тилу чи на передовій, виконуючи бойове розпорядження чи ні, немає, адже в країні воєнний стан.

Відео дня

"СЗЧ так само може бути просто на передовій, у бойовій обстановці. Різниця лише в суб’єктивній стороні злочину, тобто меті. Якщо мета - ухилення від подальшої служби, це дезертир. Якщо немає мети ухилитися, це СЗЧ", - зазначив адвокат.

Але в обох випадках нижня межа покарання - від п'яти років позбавлення волі. Писаренко додав, що ніхто не розбирається в мотивах і причинах СЗЧ. Адже замість почути військових і шукати вирішення проблеми держава свого часу зробила ставку на залякування й покарання.

"Наприкінці 2022 року депутати без обговорення внесли зміни в Кримінальний кодекс. І прийняли за один день інквізиційний закон (8271)... Додали строки покарань і загнули цю диспропорційну відповідальність виключно для військових", - деталізував адвокат.

На думку адвоката, система навряд чи зможе впоратися з такою кількістю справ по СЗЧ. "Система не встигає справлятися з прямими дезертирами, тому такі випадки часто просто не розслідують. Фізично не вистачає на це часу, ДБР не встигає. Навіть якщо людина сидить удома, за адресою прописки, а таких по країні тисячі", - зауважив Писаренко.

Важливі новини про СЗЧ - що вже повідомлялося

В серпні в Україні декриміналізували перший випадок СЗЧ, або якщо ввійськовий захотів повернутися до лав армії ще на стадії, коли його справа розглядається у суді.

Наприкінці вересня стався резонансний випадок СЗЧ - відомий блогер, військовий 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов публічно повідомив про те, що залишає частину. Він пояснив свій вчинок бажанням показати владі та суспільству необхідність демобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: