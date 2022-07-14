Київрада підтримала рішення про створення ландшафтного заказника на обох схилах Протасового Яру.
Про це повідомляє ініціатива "Захистимо Протасів Яр".
"85 депутатів Київради підтримали це рішення. Дякуємо вам за сміливість і підтримку громади! Ми свідомі того, що це лише початок. Що одним рішенням на папері заказник не створити. Ми готові і ми будемо працювати над реалізацією цього рішення. Ми будемо відстоювати це рішення, якщо буде потрібно", - йдеться у повідомленні.
Учасники ініціативи підкреслюють, що попереду ще багато роботи з упорядкування і розвитку Протасового Яру.
"Але важливий крок до мрії киян і Романа Ратушного уже здійснено", - наголошується у повідомленні.
Довідка УНІАН. 9 червня під Ізюмом у Харківській області в бою загинув київський громадський активіст, керівник організації "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний. Після загибелі Романа, у спілці активістів пообіцяли продовжити його справу і побудувати парк у Протасовому Яру, де на його честь посадять дуб.
У 2013 році Ратушний брав участь в акціях Євромайдану і разом з іншими студентами постраждав під час побиття "беркутівцями" в ніч на 30 листопада.
У 2018 році очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", а в 2019 — однойменну громадську організацію. Ініціатива націлена на збереження зеленої зони у Протасовому Яру у Києві й недопущення забудови.
***Протасів Яр – природна територія площею 20,505 га у Солом’янському районі столиці, за збереження якої від забудови кияни боролися кілька років.