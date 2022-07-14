Відповідне рішення сьогодні на засіданні ухвалили 85 депутатів Київради.

Київрада підтримала рішення про створення ландшафтного заказника на обох схилах Протасового Яру.

Про це повідомляє ініціатива "Захистимо Протасів Яр".

"85 депутатів Київради підтримали це рішення. Дякуємо вам за сміливість і підтримку громади! Ми свідомі того, що це лише початок. Що одним рішенням на папері заказник не створити. Ми готові і ми будемо працювати над реалізацією цього рішення. Ми будемо відстоювати це рішення, якщо буде потрібно", - йдеться у повідомленні.

Учасники ініціативи підкреслюють, що попереду ще багато роботи з упорядкування і розвитку Протасового Яру.

"Але важливий крок до мрії киян і Романа Ратушного уже здійснено", - наголошується у повідомленні.

Довідка УНІАН. 9 червня під Ізюмом у Харківській області в бою загинув київський громадський активіст, керівник організації "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний. Після загибелі Романа, у спілці активістів пообіцяли продовжити його справу і побудувати парк у Протасовому Яру, де на його честь посадять дуб.

У 2013 році Ратушний брав участь в акціях Євромайдану і разом з іншими студентами постраждав під час побиття "беркутівцями" в ніч на 30 листопада.

У 2018 році очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", а в 2019 — однойменну громадську організацію. Ініціатива націлена на збереження зеленої зони у Протасовому Яру у Києві й недопущення забудови.

***Протасів Яр – природна територія площею 20,505 га у Солом’янському районі столиці, за збереження якої від забудови кияни боролися кілька років.

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