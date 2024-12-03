Вона каже, що отримує багато таких звернень.

Наразі з 10 мобілізованих чоловіків можна відібрати лише двох, здатних воювати на фронті, заявила народна депутка України Анна Скороход.

Вона розповіла в етері Вечір.LIVE, що частина працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки діють у межах закону, однак деякі вдаються до силової мобілізації. За словами Скороход, вона має декілька сотень звернень щодо таких випадків:

"Коли людину зупиняють та, не перевіривши документи, "пакують", б'ють, привозять та навіть не звертають увагу на те, що в неї інвалідність. Беруть військовий квиток, де людина виключена з обліку, та дають новий. "Воєнніка" немає і справи немає. І немає доказів того, що людина була виключена [з обліку], бо це було 10-20 років тому".

Також нардепка зазначила, що мобілізовані в такий спосіб часто скаржаться, що їх возять "від полігону до полігону", оскільки їх ніхто не хоче приймати на навчання.

Відео дня

Мобілізація в Україні

Влітку в Міністерстві оборони заявили, що частина відео з силовою мобілізацією є зробленою для російської пропаганди "постановкою", однак деякі з них правдиві.

У заяві зазначалося, що міністерство "не толерує" перевищення повноважень працівниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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