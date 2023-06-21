Рибу з забруднених після підриву дамби водойм неможливо зробити безпечною для вживання.

Сотні кілограмів риби невідомого походження могли потрапити на одеські ринки після введення обмежень на її продаж у зв’язку з наслідками російського теракту на дамбі Каховської ГЕС.

Наразі рейди одеськими базарами проводять щодня. Майже тонну риби вже не допустили до продажу на ринках Одеси, йдеться в сюжеті ТСН.

Продавці цієї риби не надали документів про її походження, тож, як підозрюють фахівці, вона могла бути виловленою у Чорному морі або причорноморських лиманах, а вживати таку категорично заборонено – жоден зі способів обробки не здатний зробити її придатною для вживання.

"Все, що має зв’язок з Чорним морем, їсти звідти не можна. Це ж стосується водойм Миколаївської області, Дніпровсько-Бузький лиман, такі річки як Інгул. Все що нижче за течією від Каховської дамби", – наголошує Володимир Гайдашенко, провідний державний інспектор Одеського рибоохоронного патруля.

Українців попереджають – з забороненою продукцією продавці не йдуть на офіційні ринки (рибні ряди на одеських базарах майже пусті), однак є спроби продавати небезпечну рибу просто на вулиці.

Ситуація на українських водоймах після теракту на Каховській ГЕС

Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС російськими окупантами українські водойми зазнали значного забруднення. В МОЗ повідомляли, що щонайменше 30% проб води з водойм Херсонської, Одеської та Миколаївської областей не відповідають гігієнічним нормам. На Миколаївщині фіксували забруднення кишковою паличкою та холероподібним вібріоном (його ж виявили на узбережжі в Одесі). В чотирьох областях фіксують мор риби. За оцінками ОПУ, загинули орієнтовно 95 тисяч тонн живих біоресурсів.

Українська влада попереджала, що мертву рибу, або таку, що вмирає, неможливо зробити безпечною для споживання, однак недобросовісні люди вже почали продавати її.

Наразі на Одещині залишилося лише кілька водойм, де можна зловити безпечну рибу і лише прісноводну.

Зокрема, Тилігульський лиман, який встигли вчасно відгородити від моря. З минулого тижня в регіоні діє заборона на торгівлю рибою та іншими морепродуктами невстановленого місця вилову поблизу ринків, торговельних центрів тощо.

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