'Безпечних' міст немає: WP розповів, як зараз живе львів'янин, сім'ю якого вбила Росія

Мер Львова назвав це "найстрашнішим, що я бачив у своєму житті".

Вбивство дружини та дочок львів'янина Ярослава Базилевича російською гіперзвуковою ракетою, довела, що під час війни в Україні немає безпечного місця.

Як йдеться у матеріалі The Washington Post, у день народження молодшої дочки Ярослав Базилевич знову прокинувся від кошмару. Його дружина заздалегідь спланувала цей день, знаючи, що буде в Парижі, тому попросила старших дочок, Ярину та Дарію, організувати свято. Тим часом Ярослав роздумував подарувати іменинниці телефон.

Але замість свята, торта і телефону Ярослав вирушив на Личаківський цвинтар, де вісім днів тому поховав всю свою родину.

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Жах смерті - російська гіперзвукова ракета в одному з найбезпечніших міст України - приголомшив країну. Це було ще одне нагадування, що від війни немає сховку.

"Спогади про них допомагають мені йти далі", - сказав Ярослав у першому інтерв'ю після удару 4 вересня. "Дуже важко бачити стільки уваги та новин про нашу родину, але це також важливо".

Львів, що знаходиться всього за годину їзди від польського кордону, відомий своєю затишною атмосферою та відносним спокоєм. Однак після вторгнення Росії населення міста збільшилося більш ніж на 150 тисяч осіб, здебільшого через біженців. Удар по місту, від якого Ярослав втратив свою родину, став страшним нагадуванням, що Львів не захищений.

Тисячі людей прийшли на похорон чотирьох членів родини Базилевич, яких поховали в одній могилі. Мер Львова назвав це "найстрашнішим, що я бачив у своєму житті". Президент Володимир Зеленський звернувся до світу із закликом побачити цей терор і відреагувати.

Під час свого візиту до США Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом, закликавши надати Україні засоби протиповітряної оборони та дальні ракети, які могли б запобігти таким трагедіям.

Відвідуючи цвинтар, Ярослав розмірковував, чи зможе жертва його родини змусити світ діяти.

Тепер, тримаючись за руки з матір'ю, Ярослав мовчки піднявся на пагорб до чотирьох хрестів, забитих у землю так близько один до одного, що вони майже торкалися один одного. Праворуч був хрест Емілії, дівчинки, якій ніколи не виповниться 7 років.

"Себе без тебе"

За кілька кілометрів від цвинтаря розташований зруйнований будинок родини Базилевичів. Дах розбитий, сходи зруйновані, і місце огороджене стрічкою. Меморіал на згадку про сімох загиблих стоїть біля тротуару.

Після трагедії фотографія Ярослава з дружиною Євгенією та доньками, зроблена на перший день навчання Емілії, стала вірусною. На знімку вони всі в традиційних вишиванках, але кольоровим залишився лише Ярослав. Підпис: "Чоловік на цій фотографії - єдиний, хто залишився живим".

Ярослав часто повертався до будинку, щоб врятувати те, що можна було зберегти. Раніше їхня квартира була наповнена вином, друзями та мистецтвом.

"Коли Бог хоче зробити комплімент жінці, він дарує їй дочку. У неї було три дочки, і вона завжди була щаслива бути їхньою мамою", - згадує подруга Євгенії.

Ярина, старша донька, любила скелелазіння та подорожі. Вона працювала менеджером програм у львівській культурній ініціативі. Дарія, стриманіша за сестру, активно досліджувала історію своєї родини. Її предки пережили Голодомор, і вона отримала стипендію для вивчення української культури в Українському католицькому університеті.

Емілія, наймолодша, була життєрадісною і любила співати Dancing Queen. Вона вивчала англійську за допомогою мультфільмів, батько іноді не міг зрозуміти, про що вона говорить. Їхнє життя не було ідеальним, але Ярославу вистачало їхньої любові.

"Я майже не пам'ятаю себе без тебе", - написав Ярослав Євгенії на річницю весілля.

Вранці 4 вересня гіперзвукова ракета "Кинджал" вразила будинок Базилевичів. Тієї ночі в будинку було спокійно. Євгенія вивела Емілію на прогулянку, а Ярослав допомагав Дарії з її переживаннями щодо майбутнього. Вони з Євгенією зазвичай ховалися в коридорі під час повітряних тривог.

Того ранку Євгенія встигла лише схопити тривожний рюкзак. Коли пролунав вибух. Ярослав залишився єдиним, хто вижив.

"Я до останнього сподівався, що вони в безпеці. Можливо, якби вони залишилися в коридорі, трагедії б не сталося", - сказав Ярослав.

На похороні небо було темним і дощовим. Ярослав вдивлявся в фотографію Емілії, стоячи біля її могили. Його плечі тремтіли від ридань.

"Дякую за найкращі роки мого життя", - подумки звертався він до родини.

Скорбота у місті триватиме довго. Люди продовжують приходити до їхньої могили, залишаючи квіти та молитви.

Атака на Львів 4 вересня – деталі

Росія вранці 4 вересня атакувала Львів ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед них – жінка з трьома доньками. Це родина Базилевичів – Емілія (7 років), Дарина (18 років), Ярина (21 рік) та Євгенія (43 роки). За даними рятувальників, під час атаки сім'я перебувала на сходовій клітці у будинку, яка обвалилася. Чоловік та батько дітей вижив, оскільки вирішив у той момент повернутися до квартири за водою.

Відомо, що Дарина Базилевич навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету УКУ, а її сестра Ярина працювала програмною менеджеркою в офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025".

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