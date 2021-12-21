В Україні на тлі низької народжуваності не спостерігається зростання тривалості життя.

Тривалість життя в Україні на 12 років менша, ніж в інших країнах Європи.

Про це повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, академік Елла Лібанова, передає Укрінформ.

"В Україні на тлі низької народжуваності не спостерігається зростання тривалості життя. Ось про що треба кричати й бити в дзвони, тому що в середньому українці живуть на 12 років менше, ніж в економічно розвинених країнах", - сказала Лібанова.

Читайте такожУ НАН озвучили новий прогноз щодо пандемії коронавірусу в УкраїніВона зазначила, що головною причиною цього, в першу чергу, є нездатність і небажання вести здоровий спосіб життя.

"З економічних факторів це, звичайно ж, умови зайнятості, досить велика частка зайнятих у шкідливих і небезпечних умовах. ВООЗ каже, що всі смертності: 20% - це екологія, 20% - генетика, 10% - система охорони здоров'я, 50% - це спосіб життя. Зокрема, з тим абсолютно неприпустимим способом життя більшості наших чоловіків пов'язано те, що у нас різниця 10-11 років в тривалості життя чоловіків і жінок", - повідомила Лібанова.

При цьому вона додала, що перевищення смертності над народжуваністю є характерною рисою всіх економічно розвинених країн, не тільки європейських.

"Минулого року на земній кулі в цілому, включаючи Африку, Азію, ОАЕ, кількість людей 80+ була більшою, ніж кількість дітей 0 - 5. Такого не було ніколи, це вперше", - підкреслила академік.

Раніше УНІАН повідомляв, що народжуваність в Україні продовжує падати і цього року може поставити новий антирекорд останніх 30-ти років.

"Останній раз приріст населення спостерігався в Україні ще за часів СРСР - в 1990 – му році; відтоді він тільки зменшується", - йдеться в повідомленні платформи для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

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Автор: Екатерина Малюга