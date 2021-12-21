За даними академіків, сім'ї з двома-трьома дітьми живуть бідніше за пенсіонерів.

Друга дитина в сім'ї дорого обходиться українцям. За даними Національної академії наук України, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності.

Про це повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України академік Елла Лібанова, повідомляє Укрінформ.

Читайте такожУ НАН озвучили новий прогноз щодо пандемії коронавірусу в УкраїніВона заявила, що найсерйознішим ризиком бідності в країні є народження другої дитини. Лібанова також зазначила, що, на її думку, сім'ї з двома-трьома дітьми живуть біднішими за пенсіонерів.

"Виплати 2-3 роки діють скрізь чудово. Правда, що виходить, їх зазвичай анонсують, і приблизно за рік до того, як їх повинні ввести, - катастрофічне падіння народжуваності. Зате потім ми маємо хороший підйом", - зазначила Лібанова.

За її словами, 2009 рік – це єдиний поствисокосний рік, коли в Україні не було зниження кількості народжених. Також вона додала, що в Україні дуже сильно знизилася народжуваність у віці до 20 років.

"Теж непогана тенденція - знизилася народжуваність в групі 20-24 роки. У групі 25-29 вона взагалі практично не знизилася. А після 30 вона виросла. Тобто відбувається трансформація не тільки всередині сімейної політики, відбувається формування відповідального батьківства", - зазначила Лібанова.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними Національної академії наук України, більшість українців не можуть дозволити собі мати двох і більше дітей саме з економічних причин.

Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Екатерина Малюга