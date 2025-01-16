Начальниця Олешківської міської військової адміністрації розповіла, з чим стикаються українці фактично на лінії розмежування.

2024 рік став ще одним важким випробуванням для Олешківської громади, яка розташована на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області. Після того, як правий берег Херсонської області було звільнено ЗСУ, ця громада стала фактично лінією розмежування, а населені пункти, що до неї входять, буквально зникли з карти України, заявляє начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Зокрема, у Кринках немає жодної вцілілої будівлі.

"Є проблема зарядити мобільний телефон або мати зв'язок, щоб з'єднатися навіть із рідними, не кажучи вже про органи влади. Тому інформація стає все більш обмеженою", - зазначила вона в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Гасаненко, найважчим періодом для місцевих мешканців Олешківської громади можна назвати часи ротацій російських окупантів, тому що нові російські військові, які опинилися там, намагаються щось вкрасти й над ким-небудь познущатися.

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"Ну і зі слів самих жителів - складно тоді, коли обстрілів немає. Тому що всі ці обстріли дають надію на те, що територія буде звільнена", - розповідає чиновниця. Крім того, жителям Олешок практично недоступна гуманітарна допомога. Там відсутнє енерго-, газопостачання, а також водопостачання після руйнування Каховської ГЕС.

У деяких населених пунктах люди користуються приватними свердловинами, але про якість води в них нічого невідомо. Магазинів там лише кілька, як і аптек.

"Процес постачання [ліків і продуктів] впливає на рівень цін. Усе, що продається в Олешках, має непомірно завищену ціну, навіть порівняно з тимчасово окупованими Скадовськом та іншими територіальними громадами", - зауважила Гасаненко. Про екстрену медичну допомогу "взагалі не йдеться".

Що ще відомо про Херсонську область під час війни

Раніше УНІАН повідомляв про розповідь військових про справжню мету висадки в Кринках. "Кінцеве завдання було - космос: вихід на Крим. Нам говорили, що треба проломити тільки передню лінію, яка проходить найближчими до узбережжя населеними пунктами - від Корсунки і до Олешок. А другого ешелону немає", - пояснює офіцер 36-ї бригади морпіхів.

Крім того, як зараз виглядає Каховське водосховище, зруйноване окупантами. На тому місці, де колись було це водосховище, виріс густий ліс до висоти 4 метрів.

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