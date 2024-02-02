За словами голови українського МЗС, Кремль активно мобілізує на смерть в Україні національні меншини.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) має звернути увагу на переслідування в Росії національних меншин. Про це у п'ятницю, 2 лютого, під час переговорів із головою мальтійського МЗС і чинним головою ОБСЄ Ієном Боргом заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує "Європейська правда".

За словами Кулеби, в діалозі з колегою він порушив тему захисту прав нацменшин на території Росії.

"Ідеться не лише про українську меншину. Нещодавні події в Уфі, в Башкортостані вкотре засвідчили, що Росія, як казав класик, – це тюрма народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позицію проти війни та підтримку башкирської культури та ідентичності", – сказав голова МЗС України.

Він зазначив, що Кремль активно мобілізує на смерть в Україні національні меншини "і цим переслідує саме дві цілі – продовження агресії та по суті проведення у такий спосіб етнічних чисток на власній території".

"У ОБСЄ є інструменти для захисту прав національних меншин, зокрема функціонує інститут верховного комісара з питань національних меншин. Вважаємо, що потрібно впритул зайнятись цією проблематикою", – сказав Кулеба.

Він також нагадав колезі про указ президента України "про історично населені українцями території Російської Федерації", в якому йдеться "як про українців, так і про інші поневолені Росією народи".

Україна і ОБСЄ - останні новини

Голова ОБСЄ в Україні окреслив мету свого приїзду як демонстрацію непохитної підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Ієн Борг висловив переконання, що ОБСЄ відіграє важливу роль у підтримці України, зокрема і фінансовій.

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