У Бучі встановили інсталяцію в пам'ять про українців, які загинули від рук загарбників.

В Бучі Київської області, яка однією з перших потрапила під удар окупантів, встановили інсталяцію в пам'ять про жителів міста, які загинули від рук російських загарбників.

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук у своєму Telegram-каналі, зазначивши при цьому, що на інсталяції викарбувані імена 501 жертви російських окупантів.

"Це не можна забути і не можна пробачити. Тому ми продовжуємо нагадувати світові про військовий трибунал. При вході в міський парк ми встановили інсталяцію, де згадали кожного з 501-го (загиблого від рук окупантів – ред.)", – написав Федорук. Крім того, у парку відбувся концерт-реквієм "Об'єднані заради перемоги", на якому вшанували пам'ять усіх убитих росіянами бучанців.

Окупація Бучі

Війська РФ прорвалися до Бучі у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Звірства, які окупанти творили в місті, у всьому світі отримали назву "Бучанська різанина".

Російські окупанти розстріляли та закатували до смерті понад 500 бучанців. Після звільнення міста були виявлені численні братські могили з убитими жінками, людьми похилого віку та дітьми. Практично на всіх тілах були сліди тортур.

30 червня 2023 року Глава МЗС РФ заявив, що Кремль не може "достукатися" до ООН і дізнатися імена людей, яких окупанти стратили в Бучі.

Вас також можуть зацікавити новини: