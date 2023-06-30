Глава МЗС РФ заявив, що Кремль не може "достукатися" до ООН і дізнатися імена людей, які окупанти стратили в Бучі.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров відзначився новим "алібі" звірствам окупантів у Бучі і заявив, що не може домогтися від ООН інформації щодо імен людей, яких стратили росіяни.

Про це чиновник заявив під час сьогоднішнього виступу на презентації національного центру народної дипломатії Шанхайської організації співробітництва.

Лавров назвав тему Бучі - черговим приводом для введення санкцій й початку "західної істерики" проти Росії. Також глава МЗС оголосив, що трупи жителів Бучі показали лише на третій день після виходу військ РФ з цієї території та підкреслив, що в ООН немає доказів того, що ці люди "були закатовані російськими військами".

"На третій день показали десятки трупів. Не десь там... Заховані в садку якомусь, а на центральній вулиці. Ми з тих пір просимо надати хоча б імена цих людей, не кажучи вже про те, щоб ознайомити з розслідуванням, якщо воно звичайно ведеться", - заявив Лавров.

Міністр РФ зазначив, що регулярно при зустрічах нагадує генсеку ООН Антоніу Гутеррішу про тему Бучі: "Поки нічого не відбувається, я йому регулярно при зустрічах нагадую, але, чекати від наших західних колег і від Секретаріату ООН, який вони дуже сильно підім'яли під себе, якоїсь чесної оцінки ситуації, якихось об'єктивних розслідувань, на даному етапі не виходить",- оголосив Лавров.

Трагедія Бучі - що відомо про звірства окупантів

Нагадаємо, що 31 березня 2023 року Україна вшановувала річницю з моменту деокупації Бучі - міста в Київській області, яке стало одним з форпостів оборони столиці від окупантів. Цей день є не стільки "переможним", скільки трагічним, оскільки після звільнення Бучі з'ясувалося, що війська РФ замучили на смерть не менше 1400 українців. Таку цифру озвучив президент України Володимир Зеленський у день річниці.

На даний момент українські правоохоронці продовжують вести розслідування щодо ідентифікації всіх окупантів, які причетні до вбивств. 18 травня вдалося з'ясувати імена ще двох військових злочинців, які займалися розстрілами в Бучі.

Зазначимо, що війська РФ прорвалися до Бучі у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Однією з перших злочинів окупантів у Бучі зафіксувала правозахисна організація Human Rights Watch. Після публікації низки фото та відео з Бучі цю трагедію нарекли "бучанською різаниною".

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