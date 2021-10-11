Скульптури підсвічуються різноманітними вогниками і в сутінках виглядають наче фрагмент якоїсь казки.

У середмісті Харкова відкрили оновлений сквер, головною родзинкою якого стала тематична зона, де встановили фігури фантастичних тварин.

Скульптури підсвічуються різноманітними вогниками і в сутінках виглядають наче фрагмент якоїсь казки. Поміж дерев миготить ілюмінація, яка імітує зоряне небо, повідомляє ТСН.

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Реконструкція парку тривала близько двох років. Тут проклали нові доріжки, відремонтували фонтани і облаштували сучасну сцену. Відтепер просто неба у парку можна давати концерти, спектаклі та влаштовувати виставки.

Харків'яни роблять селфі в новій розважальній зоні, а міська влада сподівається, що ця локація привабить і туристів.

"Це перший в Україні парк-виставка просто неба. На території креативного простору свої творчі ідеї зможуть втілювати молоді скульптори, дизайнери, художники по світлу, архітектори, музиканти і артисти. Щоб підтримати талановитих людей, в місті оголосили конкурс творчих проєктів, переможці якого отримають можливість реалізувати авторські ідеї шляхом залучення інвестицій та спонсорської підтримки", - розповіли в міськраді Харкова.

Щовечора сквер перетворюється за допомогою фігури фантастичних героїв і проекційних технологій на казковий парк.

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Автор: Олександр Топчій