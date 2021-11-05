Молоді люди роздяглися буквально до трусів.

Дивний перфоманс влаштували в центрі Києва на Європейській площі. Кілька напівголих хлопців запускали феєрверки на проїжджій частині.

Про це повідомив кореспондент УНІАН з місця подій.

Інцидент стався в п'ятницю, 5 листопада, близько 17:30 на Європейській площі столиці. Кілька хлопців у спідньому та взутті запускали феєрверки на проїжджій частині перед готелем "Дніпро". При цьому видно, що рух по площі ніхто не перекривав й феєрверки летіли буквально в авто.

При цьому ще одна людина знімала це все на відео. Після того як феєрверки закінчилися, вони всі втекли в один з підземних переходів на Європейській площі.

Наразі невідомо, з якою метою влаштували шоу. Також немає інформації про те, чи постраждав хтось від рук хуліганів.

Як раніше повідомляв УНІАН, три українські дівчата роздяглися догола у чорногорському місті Котор і влаштували ню-фотосесію прямо посеред дороги.

Як повідомили сербські і чорногорські ЗМІ, управління Будванського суду в Которі оштрафувало трьох громадянок України на 450 Євро кожну за порушення закону про громадський порядок, яким забороняється оголюватися в громадських місцях.

Автор: Анастасія Горбачова