Учасники акції вимагають від місцевої влади не порушувати права людей.

У Чернівцях під приміщенням обласної державної адміністрації понад 100 людей зібралися на пікет проти вакцинації від коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вимагають від місцевої влади не порушувати права людей та трудове законодавство через недопуск до роботи без ковід-сертифікатів.

Пікетувальники вимагали також, щоб до них вийшли представники ОДА. На зустріч з учасниками акції вийшов голова адміністрації Сергій Осачук, який закликав людей вакцинуватися проти COVID-19.

Натомість присутні учасники пікету висловили обурення через заяву Осачука, вигукуючи йому "Ганьба".

Читайте такожЛяшко про акції "антивакцинаторів": "У реанімаціях це дуже швидко зникає" (відео)У своїх виступах учасники протесту робили заяви про "літаки, які розпилюють COVID-19", "чіпування" та "наступ на християнство".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, у центрі Києва проходить акція противників обов’язкової вакцинації. Учасники заходу, зокрема, заблокували рух в урядовому кварталі.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Микола Кобилюк