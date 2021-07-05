Авто протягло жінку дорогою близько 20 метрів, а потім здало назад і переїхало її ще двічі.

На вулиці Вологодській в Дніпрі "Славута" тричі переїхала жінку-пішохода, постраждалу госпіталізували. Водій втік з місця ДТП.

Як повідомляє "Информатор", інцидент стався вранці 5 липня, близько 8 ранку. За інформацією очевидця, автомобіль наїхав на жінку, яка переходила дорогу. Авто протягло її близько 20 метрів, потім здало назад і ще двічі переїхало постраждалу.

Автомобіль зник з місця аварії, жінку госпіталізували у важкому стані. Поліція незабаром виявила "Славуту" на вулиці Сакко, але за її кермом вже була інша людина. За попередньою інформацією, винуватець аварії втік.

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Обставини трагедії встановлює поліція.

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Автор: Дмитро Захаров