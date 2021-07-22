Сьогодні хлопця поховали / фото pixabay.com
У Дніпрі під час проведення операції помер школяр. У нього не витримало серце.
Про це повідомляють у групі Навчально-виховного комплексу №139 в Facebook.
Захар Кравчук навчався у 10-Б класі. В той день його повезли на операцію на очах. У хлопця не витримало серце.
"Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті - ховати свою дитину. Захар був активний, життєрадісний, світлий юнак, який ще тільки починав будувати свої плани на життя, вдихав кожну його мить на повні груди, радував своїх близьких та друзів, мріяв, любив", - йдеться у повідомленні.
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