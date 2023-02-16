Водій маршрутного таксі вигнав військовослужбовця, коли той повертався з Бахмута додому.

У Черкасах військового не пустили у маршрутку, бо той їхав з чотирилапим другом з Бахмутського напрямку. Про це сам боєць розповів на своїй сторінці у Twitter. У коментарях думки українців розділилися: одні наполягали, що потрібно було пустити захисника з псом, інші ж писали, що треба дотримуватися правил перевезення тварин у громадському транспорті.

Йдеться про військового з позивним "Ерві". Вийти на відеозв'язок він не зміг, тож розповів журналістам "Сніданку з 1+1" всю історію в листуванні.

"Це маленьке цуценя, яке ми знайшли в окопах на Київщині. Вона їздила зі мною на Донбас, на Бахмутський напрямок", - каже військовослужбовець.

Він каже, що хотів відвезти собаку до дівчини. Перед дорогою чоловік навіть встиг знайти ветеринара й зробити пухнастому необхідні щеплення. Та не встиг боєць зайти в маршрутку, як за ним прибіг чоловік й прогнав його з псом з транспорту. Військовий запитав у пасажирів, чи ніхто не проти такого попутника, всі дали згоду. Та водій не дозволив їхати із собакою.

Юрист Богдан Кушнір каже, що навіть під час війни правила перевезення тварин ніхто не скасовував. Маленьких можна перевозити у боксах. Якщо це собака більшої або середньої породи, вона обов'язково має бути в наморднику та з повідком й ошийником.

Проте, за словами Кушніра, через війну деякими правилами можна й знехтувати, особливо це стосується військових. І якщо, звичайно ж, ці поступки не шкодять іншим.

Скандал з українським військовим у потязі

Раніше українського військового, який мав квиток і їхав до родини погостювати, вигнали у тамбур через неприємний запах. До провідника підійшли двоє чоловіків і поскаржилися на те, що від військового "погано пахне".

Провідниця попросила військового переміститися в тамбур, де той у підсумку провів сім годин. Коли інцидент набув розголосу, "Укрзалізниця" запевнила, що розібралася в ситуації.

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