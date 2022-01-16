"Жертвою" псевдомінерів став перший одеський градоначальник.

В Одесі невідомі повідомили про замінування пам'ятника дюку де Рішельє, встановленого на Приморському бульварі.

Про це сповістили у прес-службі поліції Одеської області.

Вдень в неділю, 16 січня, правоохоронці отримали виклик про нібито замінування пам’ятника дюку де Рішельє.

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З метою перевірки інформації до Приморського бульвару скерували слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінологи. Виклик виявився помилковим.

"Об’єкт правоохоронці перевірили і жодних вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили", - зазначили в главку.

Пам’ятник на Приморському бульварі з’явився в 1828 році та став першим пам’ятником Одеси.

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