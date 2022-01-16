В Одесі невідомі повідомили про замінування пам'ятника дюку де Рішельє, встановленого на Приморському бульварі.
Про це сповістили у прес-службі поліції Одеської області.
Вдень в неділю, 16 січня, правоохоронці отримали виклик про нібито замінування пам’ятника дюку де Рішельє.
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З метою перевірки інформації до Приморського бульвару скерували слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінологи. Виклик виявився помилковим.
"Об’єкт правоохоронці перевірили і жодних вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили", - зазначили в главку.
Пам’ятник на Приморському бульварі з’явився в 1828 році та став першим пам’ятником Одеси.