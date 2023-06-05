Відповідне рішення вже ухвалено профільним комітетом.

У Харківській області село Ватутіне перейменують на Залужне, на честь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Відбувається це у межах дерусифікації, написав у соціальній мережі Facebook народний депутат від партії "Слуга народу", голова підкомітету з адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

За його словами, відповідне рішення вже ухвалено Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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"Дерусифікація назв населених пунктів в Україні триває! Підтримали цілий пакет змін назв, серед якого варто виокремити одну: Ватутіне (Харківська область) буде перейменоване на Залужне", — написав Безгін.

Перейменування села Ватутіне: пояснення

Як раніше повідомляв УНІАН, Харківська обласна рада попросила Верховну Раду України перейменувати село Ватутіне в Залужне.

Водночас Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін стверджує, що назва з головнокомандувачем не пов'язана - село розташовується за лугом біля річки Вільхуватка.

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