Кажуть, що ця назва розшифровується як "за лугом".

Харківська обласна рада просить Верховну Раду України перейменувати село Ватутіне в Залужне.

Про це повідомляється на сторінці Харківської облради у соціальній мережі Facebook. "Село Нововодолазької громади відмовляється від назви, яка є іменем радянського генерала", - йдеться в повідомленні

В повідомленні сказано, що 14 лютого на сесії Харківська обласна рада ухвалила рішення "Про перейменування села Ватутіне Харківського району Харківської області".

Відео дня

"Як доповів в.о. начальника управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради Ілля Крючков, до Харківської обласної ради надійшов лист Нововодолазької селищної ради та пакет документів щодо прийняття обласною радою рішення стосовно клопотання перед Верховною Радою України про перейменування села Ватутіне Харківського району Харківської області на село Залужне Харківського району Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до законодавства тепер це рішення має бути проголосоване і підтримане у Верховній Раді України.

Перейменування села Ватутіне: пояснення

19 січня 2023 року Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін розповів Суспільному Харків, що багато хто подумав, що нова назва - на честь Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, але насправді назва розшифровується як "за лугом".

"Мотивуємо тим, що село розташовується за лугом біля річки Вільхуватка", - пояснив Єсін.

Вас також можуть зацікавити новини: