Українці забрали прапор у російських військових / Фото - скрін відео Останній блокпост, t.me
В мережі з'явилося відео, де у Херсоні в російського військового відібрали український прапор. Ймовірно, прапор відібрали місцеві жителі. Після того, як прапор забрали, люди на площі вигукнули "Слава Україні! Героям Слава!".
Відеозапис опублікував Telegram-канал "Останній блокпост".
У Херсоні місцеві жителі відібрали у російських військових прапори України.
Зазначимо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що серед російських військових завдяки опору українців зростає рівень деморалізації. Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік російського кордону, сказав Арестович.