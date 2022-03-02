На відео видно, як російський військовий зняв український прапор і поніс його у невідомому напрямку.

В мережі з'явилося відео, де у Херсоні в російського військового відібрали український прапор. Ймовірно, прапор відібрали місцеві жителі. Після того, як прапор забрали, люди на площі вигукнули "Слава Україні! Героям Слава!".

Відеозапис опублікував Telegram-канал "Останній блокпост".

Зазначимо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що серед російських військових завдяки опору українців зростає рівень деморалізації. Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік російського кордону, сказав Арестович.

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