Провайдер вже попередив користувачів, що оплачувати послуги поки не треба.

Російські окупанти захопили станції телекомпанії "Норма-4" у Херсоні. Через це провайдер може повністю припинити свою роботу в місті.

Про це повідомляється в заява компанія.

Окупанти намагаються перехопити контроль над мережею кабельного телебачення та інтернету.

"Захоплені станції телекомпанії" Норма-4 " на Таврійському і Шуменському районах. Йдуть спроби перехоплення контролю над мережею кабельного телебачення та Інтернету. Можливе повне припинення роботи, просимо вибачення у наших абонентів", - наголошується в заяві.

Провайдер також повідомив користувачам, що у зв'язку з обставинами, оплату за інтернет проводити не треба.

"Через технічні обставини кошти на рахунок надійти не зможуть. Чекайте подальших повідомлень", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня в Херсонській області російські окупанти відключили зв'язок та інтернет. Вони поширювали фейк про те, що нібито це зробили ЗСУ, щоб змусити жителів регіону перейти на російські сім-карти. Вже в червні окупанти повернули український зв'язок і інтернет.

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