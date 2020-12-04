"Віджали половину зупинки", - пишуть очевидці.

У Києві бездомні обладнали собі місце для "проживання" прямо на зупинці громадського транспорту.

Відповідне фото опублікували очевидці на сторінці "Типичный Киев" у Facebook.

"Бомж Благоустрій" на Харківському шосе, 164. Віджали половину зупинки, утеплюються. З речами", - йдеться в повідомленні.

На фото видно, що для "утеплення" використовували поліетилен і ганчірки. Поруч із зупинкою та новим "житлом" розташовується МАФ з шаурмою.

У коментарях місцеві жителі уточнили, що нещодавно помер бездомний з інвалідністю, який "проживав" на цій зупинці.

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Автор: УНІАН