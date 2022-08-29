Вартість такої послуги він оцінював у 1500 євро з людини.

Доцент кафедри столичного вишу, екс-науковець НАН України організував схему переправлення чоловіків за кордон як "польських студентів".

Як повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури, його затримали та повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

"Підозрюваний обіцяв чоловікам, які мешкають у Києві та підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні підроблених документів – запрошень на навчання, студентських квитків та довідок про навчання у вищому навчальному закладі Польщі. Вартість такої послуги він оцінював у 1500 євро з людини", - йдеться у повідомленні.

Відео дня:

За даними джерела УП, йдеться про співробітника Київського національного університету культури і мистецтв.

Правоохоронці зафіксували факти одержання ним коштів за 2 осіб. Під час передачі останнього траншу його затримали правоохоронці на території однієї зі столичних АЗС. Загальна сума одержаних ним коштів становить 3 тис. євро.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку та значну суму коштів.

Наразі йому вже обрано запобіжний захід. Чоловік вже має судимість та наразі перебуває на випробувальному терміні.

Як повідомляв УНІАН, на кордоні з Польщею затримали "багатодітного" батька, який "купив" двох дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: