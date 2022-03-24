24 березня у Києві на Центральному залізничному вокзалі розгорнули центр кардіологічної допомоги.
Про це провідомила пресслужба Укрзалізниці.
Повідомляється, що на центральному столичному вокзалі лікарі-кардіологи інституту Амосова вже надають пасажирам консультації та проводять огляди, роблять кардіограми, ехо-дослідження серця та аритмологію.
"Всі процедури виконуються в медичному пункті вокзалу, вхід до якого розташований на східній стороні 1 перону. Послуга безкоштовна для всіх пасажирів", - повідомили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, 23 березня зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів. Йдеться про 7 літаків, один гелікоптер, один БпЛА (ОТР) та дві крилаті ракети.