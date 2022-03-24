Він розташований на Центральному залізничному вокзалі і розрахований на оперативне надання допомоги пасажирам.

24 березня у Києві на Центральному залізничному вокзалі розгорнули центр кардіологічної допомоги.

Про це провідомила пресслужба Укрзалізниці.

Повідомляється, що на центральному столичному вокзалі лікарі-кардіологи інституту Амосова вже надають пасажирам консультації та проводять огляди, роблять кардіограми, ехо-дослідження серця та аритмологію.

"Всі процедури виконуються в медичному пункті вокзалу, вхід до якого розташований на східній стороні 1 перону. Послуга безкоштовна для всіх пасажирів", - повідомили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, 23 березня зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів. Йдеться про 7 літаків, один гелікоптер, один БпЛА (ОТР) та дві крилаті ракети.

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