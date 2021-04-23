За словами мера, в столиці поки не спостерігається зменшення кількості смертей від коронавірусу.

У Києві збільшилась кількість летальних випадків COVІD-19 серед людей у віці 50-64 роки.

Читайте такожВ Україні загальна кількість випадків зараження COVID-19 з початку пандемії перевищила 2 мільйониЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що в столиці поки не спостерігається зменшення кількості смертей від коронавірусу, за цей тиждень у місті померли 265 хворих, із них 127 жінок та 138 чоловіків.

"Найбільше помирає киян старше 65 років. Але останнім часом збільшилась кількість летальних випадків серед людей у віці 50-64 роки. Тільки за останній тиждень померли 46 жителів міста цієї вікової категорії", - сказав Кличко.

Він додав, що у більшості випадків у померлих була супутня патологія, зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, надлишкова вага.

Також Кличко закликав не зволікати зі зверенням до лікаря. "Як зазначають медики, така кількість тяжких хворих та летальних випадків зумовлена тим, що багато людей пізно звертаються за допомогою. А вірус агресивний і швидко вражає системи органів інфікованої людини", - підкреслив міський голова.

Коронавірус у Києві: свіжі дані

За добу в Києві минулої доби коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 1 тис. 269 осіб, 45 хворих померли від ускладнень.

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Автор: Інна Андаліцька