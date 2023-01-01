Рух поїздів здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної".

У Києві рух поїздів "червоною" лінією метро обмежено через виявлені на коліях уламки ракети.

Наразі рух поїздів за цим напрямком здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної". Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що про відновлення руху "червоною" лінією буде повідомлено додатково.

Новорічний обстріл Києва

В ніч проти 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що на Київщині працює протиповітряна оборона.

Пізніше у КМВА заявили, що Київ перебуває під ракетною атакою з боку Росії.

У новорічну ніч сили протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих "шахедів".

Вас також можуть зацікавити новини: