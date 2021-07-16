Роботодавців закликали скоротити робочий день для своїх співробітників, які працюють у центрі столиці.

У центрі Києва в серпні тричі проведуть репетиції військового параду до Дня Незалежності.

У зв'язку з цим власників офісів та роботодавців просять скоротити робочий час, повідомили у Шевченківській РДА Києва. Репетиції заплановані на 17, 19 та 21 серпня.

"З урахуванням цього, просимо власників офісів, роботодавців та інших суб’єктів господарювання, які розміщені або прилягають до Майдану Незалежності, вул. Хрещатик, вул. Великої Васильківської та проспекту Перемоги, скоротити робочий день для своїх працівників до 13:00 в дні проведення репетицій. Дякуємо за порозуміння та сподіваємось на сприяння підготовки проведення загальнодержавних святкових заходів", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував масштабну святкову програму з нагоди 30-річчя незалежності України та пообіцяв, що громадяни її запам’ятають. Участь у святкуваннях візьмуть представники з близько 30 країн світу.

Згодом стало відомо, що на підготовку до 30-ї річниці Незалежності України уряд планує витратити 5,423 мільярда гривень.

Як уточнили в Міністерстві фінансів, прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів, як 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.

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Автор: Юрій Годован