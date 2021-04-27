Мета акції – привернення уваги суспільства до проблеми жорстокого поводження з тваринами.

У Львові зоозахисники разом з патрульними поліцейськими влаштували фотосесію з врятованими тваринами.

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Мета такої фотосесії – привернення уваги суспільства до проблеми жорстокого поводження з тваринами та спроба прилаштувати пухнастиків в хороші руки.

«Хочеться якось взяти участь у цій акції, щоб люди розуміли, що ми відповідаємо за тих, кого приручили», – зазначив один з патрульних.

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Автор: Катерина Шварц